Vigilance à la plage, les méduses sont là

Le 03/03/2019 à 16:10

MER - Des méduses ont été repérées ce week-end sur le littoral de Tahiti. Sur la plage de la pointe Vénus d’abord, où un enfant a été piqué, mais aussi dans la zone de Taapuna à Punaauia. La mairie a d’ailleurs appelé les habitants à la prudence.

Rédaction web avec Hitiura Mervin et Mata Ihorai

Attention aux méduses ! C’est le mot d’ordre ces dernières 24 heures. Des spécimens ont été signalés ce week-end sur Tahiti. Comme à Mahina, où un petit garçon s'est fait piquer, ce dimanche matin aux alentours de 9 heures. L’enfant a rapidement été emmené par ses parents au CHPF de Taaone, car la toxicité du venin des méduses varie selon les espèces.À Punaauia aussi, les méduses sont de sortie… dans la zone du banc de sable et de la passe de Taapuna. Sur sa page Facebook, la mairie a d’ailleurs appelé les habitants à la prudence. Mais avec un tel soleil, ils étaient nombreux à avoir profité de la plage et du lagon ce dimanche. Rien que dans la matinée, les pompiers de la commune ont reçu deux appels concernant des piqûres de méduses.Si une telle mésaventure vous arrivait, il est recommandé de rincer sans frotter la zone de contact à l’aide d’eau de mer et de ne pas hésiter à consulter un médecin si les douleurs persistent.