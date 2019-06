Vidéos - Coco Mamatui n'est plus

Le 08/06/2019 à 13:27

CARNET NOIR - Louis Mamatui dit Coco est décédé à l’âge de 81 ans. Auteur-compositeur et chanteur depuis son plus jeune âge, il a vécu pendant près de 20 ans à Hawaï et au Colorado avant de revenir s’installer en Polynésie Française où il enseignera la musique aux élèves du collège Notre Dame des Anges de Faa'a.

Pour Roberto Teriitehau, adjoint au maire de la commune de Faa'a, Louis Mamatui dit Coco avec ses chansons a bercé la commune de Faa'a. "Cest un grand personnage de Faa'a. Son décès est un véritable coup de poignard. Ses compositions ont véritablement marqué notre vie". Coco Mamatui a contribué avec d'autres artistes à composer l’hymne territorial « 'Ia ora 'o Tahiti Nui ». Pour ceux qui sont désireux de lui rendre un dernier hommage, son corps sera exposé à la mairie de Faa'a à partir de 17 heures, et une veillée sera organisée à 18 heures.



Coco Mamatui invité de l'émission Tupuna en 2015

L'hommage rendu à Coco Mamatui par Roberto Teriitehau, adjoint au maire de Faa'a