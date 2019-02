Vidéos - Camion rentré dans une habitation : la famille raconte

Le 31/01/2019 à 16:12

PUNAAUIA - Danielle était l'une des premières sur les lieux mercredi. Elle a aidé à sortir sa mère, son beau-frère et son neveu des décombres. Encore sous le choc, elle raconte :

En vidéo, l'interview de Danielle



Mercredi vers 15 heures dans le quartier Vaitavere à Punaauia, un camion a quitté la route et s'est encastré dans une habitation. Trois personnes étaient à l'intérieur : une grand-mère, son beau-fils et le petit-fils de 8 ans. Danielle, la tante, a entendu le bruit et a été une des premières personnes sur les lieux. Elle a aidé à délivrer sa famille des décombres : "On est arrivés vite fait sur les lieux quand on a entendu ce grand grincement. On est arrivés avec ma belle cousine. Il y avait ma tatie qui était déjà sur les lieux. On n'a pas réfléchi quand on a vu comment c'était et où. Ma maman, mon beau-frère et mon neveu étaient coincés sous les débris. La seule chose à laquelle on a pensé c'était de faire vite, de les sortir de là où ils étaient parce que franchement... (...) On a essayé de délivrer mon beau-frère d'abord, après on a délivré ma maman mais par contre mon neveu, on ne pouvait pas. Il était vraiment coincé à l'intérieur. J'ai essayé de le calmer parce qu'il pleurait, il criait, il appelait ses parents."



Un sportif qui a assisté à la scène est venu prêter main-forte. "Je ne le connais pas. Il était là et m'a aidé. (...) Il nous a aidé pour ne pas que les poutres s'effondrent sur mon neveu et moi. Il a tout supporté le temps que les pompiers arrivent." S'en suit une course contre la montre. Les secours arrivent et dégagent le jeune garçon avant de transporter les victimes de l'accident à l'hôpital.



Pour Danielle, c'est un "miracle" que sa famille et le chauffeur s'en soient sortis. "J'ai remercié le Seigneur d'avoir épargné tout le monde, y compris le chauffeur". Elle souligne le professionnalisme des secours.



L'enfant de 8 ans a dû être opéré dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce jeudi, les 3 habitants sont hors de danger. "Mon neveu a été opéré dans la nuit. Ça s'est bien passé. Aux dernières nouvelles mon neveu va très bien, et ma maman aussi et mon beau-frère aussi. Ils sont hors de danger. Ils feront juste d'autres examens dans les prochains jours pour être sûrs qu'il n'y a pas de séquelles."

​Pas d'information en revanche sur l'état du chauffeur du poids lourd.



Le camion a été dégagé ce jeudi. L'intervention d'une grue a été nécessaire... On ne connait toujours pas les causes exactes de cet accident spectaculaire. Une enquête est en cours.