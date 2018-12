Vidéo - Vœux 2019 : Macron dénonce la désinformation et les "manipulations"

Le 31/12/2018 à 10:35

MÉTROPOLE - Emmanuel Macron a dénoncé ce lundi 31 décembre la désinformation, les "manipulations" et les "intoxications" qui entament selon lui la "confiance démocratique".

"Parler vrai, c'est parler de la réalité", a-t-il lancé dans son allocution de vœux aux Français : "Le vœu de vérité, c'est aussi celui qui doit nous conduire, afin de demeurer une démocratie robuste, à mieux nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications".

"On peut débattre de tout", a-t-il poursuivi, "mais débattre du faux peut nous égarer, surtout lorsque c'est sous l'impulsion d'intérêts particuliers. À l'heure des réseaux sociaux, du culte de l'immédiateté et de l'image, du commentaire permanent, il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information reposant sur des règles de transparence et d'éthique".

Le mouvement des "gilets jaunes" a donné lieu au partage de nombreuses infox, ou fausses informations, et de théories complotistes, notamment au sujet du pacte de l'ONU sur les migrations signé début décembre à Marrakech, au Maroc. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est notamment ému d'éléments susceptibles, selon lui, susceptibles selon lui, d'attiser la "haine".