Vidéo - Vélos électriques : une tendance qui inquiète, des règles à respecter

Le 20/01/2019 à 16:11

ROUTES - Souvent moins cher qu’un scooter, le vélo électrique permet d’éviter les embouteillages et de ne pas payer d’essence. Aujourd’hui, on trouve même des modèles qui roulent sans pédaler et peuvent atteindre les 45km/ heures. Une tendance qui inquiète les professionnels de la route...

Fini la bicyclette aujourd’hui, les Polynésiens pédalent sans se fatiguer, grâce au vélo à assistance électrique. Un dispositif qui permet de gravir des côtes comme si on roulait sur du plat. "À la base, c'était plus du loisir, et on se rend compte que les personnes prennent de plus en plus le vélo à assistance électrique et s'en servent pour aller travailler. On n'a pas d'essence à mettre, pas de révision onéreuse à faire donc on peut se déplacer pour aller travailler à moindre coût", explique Mehdi Gabrillargues, gérant de E-Bike Polynesia.



Cette boutique du quartier du commerce s'est spécialisée dans les vélos à assistance électrique. En un an, il s’en est déjà vendu plus d’un millier. "Ce n'est pas un scooter. Si tu ne pédales pas, ça n'avance pas. Il n'y a pas d'accélérateur. Ça reste un vélo à assistance électrique. Tous les moteurs ont la même puissance, la même norme qui est de 25km/h où le moteur se coupe."



Mais un autre type de vélo a fait son apparition sur le marché : le vélo tout électrique, qui lui, peut rouler sans pédalage. Dans certains magasins, on en trouve à moins de 100 000 Fcfp. "Il monte à 45 km/h pour une autonomie de 25 à 30 kilomètres (...) sans pédaler."