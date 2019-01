Vidéo - Vaimalama aimerait bien participer à "Danse avec les stars"

Le 31/01/2019 à 11:48

MISS - Invitée du Chill de Télé-Loisirs, un Facebook live, Vaimalama Chaves a fait quelques confessions sur sa situation amoureuse, et également sur ses envies professionnelles après son règne de Miss France 2019.

Depuis son sacre de Miss France, Vaimalama Chaves ne cesse d'enchaîner les interviews. Mercredi, elle était invitée sur le plateau du Chill du magazine français Télé-Loisirs. Durant l'interview, notre Miss a démenti toutes les récentes rumeurs qui lui ont prêté des relations avec des footballeurs : "Je suis mariée à tous les Français" a-t-elle déclaré. Elle est également revenue sur les remarques sexistes de Laurent Ruquier lors de son passage à son émission "On n'est pas couché" : "J'ai été surprise, mais c'est son genre de blagues. (...) C'est vrai qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. À titre personnel, je ne l'ai pas mal vécu car j'adore les blagues. Mais les mots qu'il a employés c'est "Miss France". Et du coup, il faisait référence à toutes les Miss France et pas forcément à moi uniquement. À cet égard-là, j'ai trouvé que c'était un peu déplacé. Je trouve qu'on a trop tendance à s'offusquer de beaucoup de choses alors qu'il y a des choses plus importantes dont il faudrait se soucier".Vaimalama a également confié que ce lui manquait le plus de Tahiti, c'était la mer... Elle a cependant avoué aimer beaucoup la neige : "j'en avais déjà vu dans mon congélateur, mais ça ne compte pas !" plaisante-t-elle.