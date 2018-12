Vidéo - Une version animée d'une danseuse de 'ori tahiti crée l'illusion

Le 29/12/2018 à 14:27

INTERNET - Une vidéo postée sur Facebook il y a une semaine met en scène une danseuse animée reproduisant la même chorégraphie qu'une vraie danseuse de 'ori tahiti. Si les internautes s'accordent à dire que rien ne vaut la grâce de la vraie danseuse, ils reconnaissent toutefois la qualité de la reproduction animée.

Rédaction web

La vidéo a été vue plus de 26 000 fois en une semaine et partagée près de 500 fois. A droite de l'image, on voit la prestation de Jessy Munoz, danseuse et professeur de 'ori tahiti à l'école Nonosina de Anaheim, en Californie, lors de la compétition américaine Hura Tahiti de 2015. A gauche, on retrouve une autre danseuse, en version animée, qui reproduit au geste près la même chorégraphie.Selon la page Facebook Yula Dance Fitness, qui a posté cette vidéo il y a une semaine, c'est un Chinois, très inspiré par cette danseuse, qui aurait créé cette version animée qui fait l'illusion.Si la plupart des internautes s'en amusent et trouvent la version animée bluffante, ils s'accordent tout de même à dire que rien ne vaut la grâce de la vraie danseuse.Quant à Jessy Munoz, elle est tout simplement reconnaissante d'avoir servi de modèle.