Vidéo - Une trombe marine emporte le toit d'une maison

Le 25/01/2019 à 18:23

MÉTÉO - A Katiu aux Tuamotu, les habitants ont été surpris par des tourbillons. 5 trombes-marines sont apparues au large de l’île. L'une d'elle a même endommagée une maison

Rédaction web avec Brandy Tevero

Le premier tourbillon est apparu aux alentours de 14 heures ce vendredi 25 janvier, au large de Katiu, et le deuxième quelques minutes après. Les habitants de l'atoll, alertés ont commencé à se diriger vers le littoral, côté large et c'est là qu'ils se sont aperçu qu'il y avait deux autres trombes marine déjà formées, plus loin. L'une d'elle a même arraché le toit d'une maison. D'après les habitants c'est la première fois qu'une trombe d'eau fait emporte le toit d'une maison, sur l'atoll.