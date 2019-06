Vidéo - Une journée pour découvrir le métier de sapeur pompier

Le 16/06/2019 à 10:58

PAPEETE - 120 sapeurs pompiers étaient présents place Vaiete samedi matin, pour présenter leur travail et les moyens matériels qui leur permettent d’intervenir en toutes circonstances. Une occasion pour le public de mieux connaitre le métier. Un métier de vocation et d’action.

"Le métier de pompier, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'heure, c'est vraiment la motivation de vouloir intervenir et cela à toutes heures. On sait à quelle heure on part, mais pas à quelle heure on revient. C'est une famille les sapeurs pompiers." nous confie Gaston Tunoa Chef de corps de Teva I Uta.Secours en montagne, sauvetage en mer, mais aussi désincarcération forment le quotidien des quelque 650 pompiers de Polynésie. Cette journée est aussi l’occasion pour les jeunes sapeurs pompiers de promouvoir leur métier, et de montrer la passion qui les anime.Le métier de pompier, pour certain est un sacerdoce."Ce qui m'a poussé à devenir jeune sapeur pompier, c'est de pouvoir aider mon prochain." nous explique Mickaël, jeune sapeur pompier de cycle 2A ce jour, il existe 32 casernes en Polynésie Française.