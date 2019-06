Video - Une baleine en canettes d'aluminium pour sensibiliser à l'environnement

Le 08/06/2019 à 16:18

ENVIRONNEMENT - C’est la Journée Mondiale de l’Océan et la première édition de l’Effet Mer, festival artistique et environnemental s’est déroulé à la pointe Vénus à Mahina. A l’initiative d’un nouvel tour opérateur de tourisme durable, Nani, le public a pu découvrir, accompagné d’un guide, plusieurs associations œuvrant en faveur de l’environnement.

Ariiura est guide écolo le temps d’une journée, sa mission, faire découvrir les associations présentes pour ce premier festival « effet mer », avec toutefois, un objectif bien précis en tête. "Le but de cette journée est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a plusieurs associations qui cherchent une solution à mettre un frein à la pollution qui est mondiale. Par exemple, utiliser des shampoing végétaux à base de matériau bio-organique, des pâtes dentifrices à base de charbon ou d'huile de coco qui vont éviter de retrouver des tubes un peu partout dans la nature. Le but étant de préserver notre belle nature."Ce premier festival artistique et environnemental est l’occasion pour une vingtaine d’associations et d’artistes de se faire connaître. Parmi elles, on compte l’association « Océania » de Moorea qui a pour but, l’étude et la conservation des cétacés, comme la baleine. La baleine, omniprésente dans ce festival car une réplique de ce géant des mers trône au beau milieu des jardins de la Pointe Vénus. « Varua i te rere o te moana nui o hiva », c’est le nom de ce mammifère réalisée par Tuatahi Bernière. 5 000 canettes en aluminium récupérées par des touristes ont été nécessaires pour sa construction. Alexandrine Wan fondatrice de Nani, tour-opérateur spécialisé dans le développement durable nous explique les raisons de ce festival.