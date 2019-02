Vidéo - Une apnéiste marche au fond de l'eau

Le 04/02/2019 à 11:01

EXPLOIT - On croirait qu'elle grimpe une colline. L'apnéiste Sofía Gómez Uribe a été filmée marchant au fond de l'eau, lestée par une grosse pierre. Un exercice difficile qu'elle réalise avec aisance. La vidéo a séduit plus de 700 000 internautes en quelques jours...

Sofía Gómez Uribe, une apnéiste colombienne, fait le buzz depuis jeudi dernier. La jeune femme a partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle on la voit marcher au fond de l'eau dans la baie de la Soufrière, en Dominique. L'apnéiste réalise cet exploit lestée par une grosse pierre.



La vidéo montre l'athlète plongeant avec la pierre jusqu'à atteindre un terrain rocheux et sableux en profondeur. Sofía gravit ensuite la surface semblable à une colline sous l'eau.

Rédaction web

L'apnéiste a expliqué aux médias que "la partie la plus difficile de l'apnée est la partie mentale". "J'essaie de répéter un mantra, le mantra change, mais normalement, il y a quatre mots qui m'aident à atteindre ce point de tranquillité et de concentration : paix, amour, tranquillité et bleu, donc depuis le début, je prononce ces mêmes mots et ils m'aident à me détendre et à me concentrer ."Selon El Tiempo , la vidéo a été réalisée par le cameraman et plongeur Daan Verhoeven. Selon l'athlète, l'idée est venue après que Verhoeven ait pris une photo au même endroit en 2016.