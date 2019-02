Vidéo - Un taux de réussite scolaire élevé à l'école primaire de Faaite

Le 09/02/2019 à 16:56

ÉDUCATION - À Faaite, les élèves de l’école primaire Turia i te anuanua font la fierté des parents et de leurs enseignants. Leur enthousiasme et leur assiduité ont permis de relever le niveau de l’établissement.

Si le taux de réussite des enfants scolarisés à Turia i te anuanua est élevé, c'est grâce à la pédagogie au sein de l'établissement. Après avoir ciblé les difficultés de chacun, les enseignants appliquent une méthode simple et efficace : l'accompagnement.



"Par rapport à la pratique que je mets en place, j'essaie de mettre dans un premier temps en confiance les enfants, et quand je vois qu'il y en a qui n'y arrivent pas, je les encourage et leur donne l'occasion de s'exprimer" explique Leonard Brown, directeur de l'école.

Une pédagogie qui fait ses preuves de la section primaire jusqu'en CM2 : en quatre ans, les résultats scolaires se sont améliorés et les élèves ont beaucoup gagné en maturité : "On peut dire aujourd'hui que nous avons dépassé les 50% de réussite. Nous n'avons plus d'enfants non lecteurs. C'est un travail en partenariat avec les parents et aussi avec la commune qui nous a donné les moyens pour pouvoir mettre en place des activités" poursuit le directeur.