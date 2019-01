Vidéo - Un camion termine sa course dans une maison : 4 blessés dont 2 graves

Le 30/01/2019 à 16:12

PUNAAUIA - (Mise à jour ) Dans le quartier Vaitavere à Punaauia vers 15 heures cet après-midi, pour des raisons que l’enquête déterminera, un poids lourd a quitté la route et a fini sa course dans une habitation située en contrebas, annonce le haut-commissariat dans un communiqué.

Le chef de corps des pompiers de Punaauia coordonne les opérations de secours en lien avec le Samu, la direction de la protection civile du haut-commissariat et la Gendarmerie nationale. Les pompiers de Faa’a et de Paea ont également été engagés dans cette opération.





Le Samu a pris en charge les occupants de la maison et le chauffeur. Le bilan était à 16 heures de deux blessés légers et deux blessés graves. Selon nos informations, les 3 occupants de l'habitation sont une grand-mère, son beau fils et son petit fils. Ils ont tous été transportés à l'hôpital de Taaone.Une voisine a assisté à l'accident : "J'étais sur ma terrasse avec les deux enfants. j'ai juste vu la voiture qui a été directement sur la maison. Je pense qu'il a essayé de freiner mais je pense qu'il n'a pas eu le choix comme il était chargé. (...) Je suis encore sous le choc."Une évaluation des dégâts matériels est en cours pour un relogement.