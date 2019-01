Vidéo - Un baccalauréat à la carte à partir de 2021

Le 17/01/2019 à 11:26

ÉDUCATION - Le nouveau bac 2021 se précise. Les premiers à l’expérimenter seront les élèves qui sont cette année en classe de Seconde. Ils ont découvert cette semaine les nouvelles spécialités qui leur seront proposées à la rentrée prochaine. La liste a été dévoilée par le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le 18 décembre 2018. C’est la fin des filières L, S et ES.

La rentrée 2019 s’annonce complexe pour les élèves de Première. Ils seront les premiers à passer le nouveau bac en juin 2021. Ils devront suivre des cours communs à tous et choisir trois spécialités sur les 12 proposées comme les mathématiques, la physique chimie, l’enseignement numérique, les sciences économiques et sociales, les sciences de l’ingénieur ou encore les arts. Pour certains élèves, c'est encore le flou total : "Quelle branche on aura plus tard... Par exemple si on veut aller en L, on ne sait pas quoi prendre..." nous dit une lycéenne.





"Actuellement, il y a des négociations importantes qui sont menées entre le ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement supérieur pour mettre en harmonie cette nouvelle conception de la série générale, et les critères de recrutement dans les filières sélectives post-bac. C'est pour qu'il y ait une cohérence totale entre ce qu'on est en train de faire au lycée et la poursuite d'études dans un parcours logique et cohérent de nos lycéens dans l'enseignement post-bac" explique Marco Attal, chef du département de l'orientation et de l'insertion à la DGEE) Au fenua, les nouveaux programmes scolaires sont en train d'être finalisés. Des guides seront remis aux lycéens des établissements publics et privés. Le choix des spécialités est déterminant. Il devrait permettre de projeter l'élève vers la réussite dans l'enseignement supérieur.





Ces spécialités complèteront les cours obligatoires. Et certains professeurs craignent que leur matière soit moins enseignée, à l'image des mathématiques qui n'apparaissent plus dans les cours communs."Ces disciplines ne disparaissent pas. Elles sont juste approchées différemment à partir de la classe de Seconde, tout en laissant la possibilité dès la classe de Première d'approfondir soit l'enseignement scientifique soit l'enseignement littéraire soit l'enseignement des sciences humaines, par exemple" précise Marco Attal. Cependant, un problème demeure : les lycées ne proposeront pas toutes les spécialités. Certains élèves devront donc quitter leur établissement, ce qui inquiète les parents. "Dans un lycée plus reculé comme à Bora Bora ou à Raiatea, nous ne sommes pas sûrs que toutes les spécialités seront proposées" se demande Tepuanui Snow, président de la fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public