Vidéo - Tuamotu, Marquises : le câble Natitua est en service

Le 18/12/2018 à 13:01

INTERNET - Le câble Natitua est officiellement entré en service ce mardi. Pour l'inauguration, l'OPT a choisi de faire une vidéo conférence avec des élus des Tuamotu et des Marquises.

En vidéo, l'interview de Jean-François Martin, P-dg de l'OPT



Ce mardi, le Pays et l'OPT ont annoncé officiellement la mise en service du câble Natitua. Pour l'occasion, Edouard Fritch et le P-dg de l'OPT Jean-François Martin ont réalisé une vidéo conférence avec des élus des Tuamotu et des Marquises. "Nous avons lancé les offres commerciales sur le câbles Natitua. (...) Ce sont les mêmes offres qui sont commercialisées sur Tahiti, Moorea, les îles Sous-le-Vent", annonce Jean-François Martin.



Le câble a été mis en service pour 10 îles : Hao, Makemo, Fakarava, Arutua, Kaukura, Rangiroa, Manihi, Takaroa, Hiva Oa et Taiohae.

10 autres îles seront desservies en haut débit au 1er semestre 2019 par un système de faisceaux hertziens : Ahe, Amanu, Apataki, Tikehau, Faite, Takapoto, Ua Huka, Ua Pou, Fatu Hiva et Tahuata.