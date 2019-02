Vidéo - Trafic d'ice : "J'ai été menacée avec un pistolet sur la tempe" raconte une mule

Le 12/02/2019 à 15:42

JUSTICE - Le procès des 21 personnes renvoyées pour trafic d’ice s’est poursuivi ce mardi. Un à un, les prévenus sont interrogés sur le rôle qu’ils ont joué dans l’affaire : que ce soit les commanditaires et financiers, les mules qui ont transporté la drogue ou les dealers qui l’ont écoulée au fenua. Et entre les boss et les exécutants, les rapports pouvaient être violents. L’une des mules a expliqué avoir été la cible de menaces de mort et d’actes d'intimidation.





Mais la jeune femme conteste avoir ramené de la drogue à Tahiti, mais reconnait s’être rendue aux États-Unis à plusieurs reprises pour négocier les prix auprès de dealers américains.



