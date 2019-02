Vidéo - Tahiti célèbre le Nouvel An chinois

Le 05/02/2019 à 16:59

FESTIVITÉS - C’est sans aucun doute la date la plus importante dans le calendrier chinois. Le Nouvel An a débuté ce mardi 5 février dans le monde sous le signe du cochon de terre. À Tahiti, dès ce mardi matin, ils étaient plus d’une cinquantaine de personnes à participer à la cérémonie d’ouverture des festivités.





Une année positive selon l’oracle du temple, mais à condition de fournir beaucoup d’efforts. La tradition veut que la danse du lion apporte prospérité aux commerces : "C'est important pour nous, la communauté chinoise, que le lion vienne. Cela nous apporte la joie, le bonheur, la santé, la paix" explique Lui-Line Siao Yao, commerçante. Des pétards pour chasser les mauvais esprits suivis de la danse du lion, les festivités du Nouvel An chinois ont débuté ce mardi 5 février sous le signe du cochon de terre. Et une fois n’est pas coutume, la cérémonie s’est tenue au temple Kanti de Mamao et les lions ont ainsi pu recevoir la bénédiction des dieux, une bénédiction importante pour eux et qui va leurs permettre de se rendre dans différents lieux pour, à leur tour apporter leur bienveillance aux lieux visités.Une année positive selon l’oracle du temple, mais à condition de fournir beaucoup d’efforts. La tradition veut que la danse du lion apporte prospérité aux commerces :"C'est important pour nous, la communauté chinoise, que le lion vienne. Cela nous apporte la joie, le bonheur, la santé, la paix" explique Lui-Line Siao Yao, commerçante.