Vidéo - Succès pour la 1ère édition du Cap&Fit Challenge

Le 31/01/2019 à 09:03

RAIATEA - Dimanche dernier s’est tenue la première édition de la Capt&Fit ("captainfit") Challenge à Raiatea. Plusieurs athlètes se sont affrontés sur des disciplines de force athlétique. Recherche de résultat, remise en forme, défi personnel, les participants se sont surpassés !

Près d’une quarantaine de compétiteurs étaient en lice dimanche 27 janvier à Raiatea lors du Cap&Fit Challenge. L’objectif pour cette première édition était surtout de promouvoir le sport à travers des ateliers de fitness, de cardio ou encore d’épreuves de force : "L'idée, c'est de mélanger l'haltérophilie, la gymnastique et le cardio, avec une première partie compétition dans l'esprit cross training. La deuxième partie, c'est du renforcement avec des charges, et la dernière partie, c'est que du cardio, on n'a pas besoin de matériel, on suit une petite chorégraphie et on envoie pendant 45 minutes" explique Allan Fortey, organisateur de l'événement.



Des épreuves chronométrées qui ne laissaient pas le temps de souffler aux nombreux sportifs venus pour l'occasion. "Cela a été très éprouvant parce que les épreuves s'enchaînaient. On avait que 30 minutes de pause et c'était vraiment très dur" admet Ihivai Chung, professeur de sport. "Pour la cardio qui n'est pas mons fort, c'était très laborieux. Mais je me suis rattrapée en haltérophilie" avoue Maire Paraue, l'une des participantes.