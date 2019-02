Vidéo - Saint-Valentin : applications, sites de rencontres, soyez vigilants

WEB ZONE - À l'approche de la Saint-Valentin, certains ont choisi de faire des rencontres sur internet. Applications classiques ou plus "insolites", à chacun son outil. Mais il faut tout de même savoir rester vigilant... Quelques conseils dans la Web Zone :

On connait le fameux Tinder mais il existe aussi des sites consacrés à la Polynésie comme Tahiti flirt ou Adopte un tane, site plutôt récent et affilié à un grand réseau. Ça, c'est pour la méthode "classique".On pourrait même dire que le classique est presque démodé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et même l'ADN se mêlent aux outils de rencontres 2.0. Badoo, autre application connue, utilise depuis 2017 la reconnaissance faciale pour vous permettre, par exemple, de rencontrer le sosie de votre star préférée ou de votre ex...Plus effrayant, l'application américaine Pheramor vous propose de réaliser un test ADN pour trouver la personne qui vous attirera le plus. Une technique qui se base sur la théorie selon laquelle plus votre ADN et différent de l'autre, plus vous dégagerez de phéromones...Toute rencontre avec un inconnu comporte un risque. C'est d'autant plus le cas lorsque le premier contact se fait via internet, caché derrière son écran. Selon une enquête de l'UFC Que choisir , 68% des utilisateurs ont déjà fait face à des personnes insistantes, 33% à des personnes menaçantes et 18% ont été victimes de tentatives d'extorsion.Les rencontres via internet peuvent parfois même tourner au drame... En juillet 2018 aux États-Unis, un homme accusé du meurtre d'une infirmière a été arrêté. La police l'a soupçonné d'avoir fait d'autres victimes et a réussi à faire le lien grâce à l'application Tinder. Deux femmes avaient été contactées par le suspect via le réseau.