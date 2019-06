Vidéo - Question de la semaine: Quelles mesures permettraient de renforcer la sécurité sur les routes ?

Le 15/06/2019 à 10:12

SECURITE ROUTIERE - Vous avez été nombreux à vous prononcer sur notre question de la semaine : Quelles mesures permettraient de renforcer la sécurité sur les routes ? Depuis le début de l'année les routes de Polynésie française ont fait 17 victimes, et nombre d'entre vous ont suggéré quelques solutions afin d'endiguer ce phénomène. Ralentisseurs, sanctions plus lourdes pour le non respect du code de la route, etc...

Les causes d'accidents sont multiples. Parmi celles-ci, négligence et consommation d’alcool ou de drogues restent les principaux facteurs de risque des accidents avec 56% des accidents mortels recensés. En outre, le non port de la ceinture et du casque rendent les accidents plus graves.



Quelques dispositifs ont été mis en place par l'Etat et le Pays pour mettre un frein à cette courbe mortifère. Rappelons qu'en 2016, la route a fait 27 victimes, en 2017, 24, en 2018, 36 et en 2019, 17.



Journées de sensibilisations, spots publicitaires, campagnes de communication, renforcement des contrôles routier. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour permettre de toucher le plus de personnes possibles, mais malgré ces efforts la route continue à tuer. Alors qu'elles seraient les solutions à mettre en place pour mettre un terme à cette hécatombe ? Des réponses dans le reportage et l'édito de Hitiura Mervin.