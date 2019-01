Vidéo - Polynesian Tech : rejoignez la communauté des entrepreneurs innovants de Polynésie

Le 23/01/2019 à 10:04

La Polynesian Tech, candidate à l'appel à projets des Communautés French Tech, le puissant réseau d'innovation national qui fédère plus de 10 000 startups en France et dans le monde, organise un événement le mercredi 23 janvier de 17h à 19h au Morrison's Café pour tous les startupeurs et entrepreneurs innovants du fenua.



Rédaction web

La Polynesian tech c'est le collectif d'entrepreneurs innovants de Polynésie. Il vise à rassembler la Communauté des startupeurs et entrepreneurs en interaction avec les grandes entreprises, les universitaires, les chercheurs, l’ensemble des acteurs privés et publics de l’écosystème digital polynésien (l’incubateur PRISM, la CCISM, le Startup Club Tahiti, OPEN Polynésie, la DGEN, l'UPF, les opérateurs publics et privés…) ainsi que les investisseurs. Le but : favoriser l'émergence de start up polynésiennes et faire de la Polynésie un pôle d'innovation en Océanie.La Polynesian Tech est candidate aux Communautés French Tech. Cette candidature est portée par l'association Digital Festival Tahiti. L'appel à candidature se termine le 11 février. Faire partie de la French tech serait un atout non négligeable pour les entrepreneurs du fenua : l'accès à des conseils, outils, un accompagnement et un réseau national voire international.Mais cela va dans les deux sens. Avoir une communauté d'entrepreneurs polynésiens au sein de la French tech serait aussi un avantage considérable pour l'Etat. Ce serait la possibilité de développer un réel pôle d'innovation à 18 000 km, en plein dans le Pacifique. Mais pas seulement. Les entrepreneurs polynésiens sont plus sensibles aux problématiques environnementales, au changement climatique qui affecte directement nos îles. Ils sont donc plus à même de faire émerger des solutions qui iront dans le sens de la protection des écosystèmes.Vous souhaitez rejoindre la Polynesian Tech ? Le Digital Festival Tahiti organise une table ronde ce mercredi 23 janvier 2019 de 17 à 19 heures au Morrison's Café. Déjà plus 120 personnes sont inscrites pour l'événement dont une majorité d'entrepreneurs innovants mais aussi des universitaires, étudiants...