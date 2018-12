Vidéo - Pasteur Jean Teururai : "Que Dieu nous bénisse tous, tout au long de cette nouvelle année 2019"

Le 26/12/2018 à 12:02

VŒUX – Le vice-président de l'église protestante maohi a adressé ses vœux pour la nouvelle année et s'est réjoui de "la décision prise le synode de l'église d'envoyer ses représentants à l'ONU et au comité des droits de l'homme à Genève pour témoigner de la contamination radioactive causée par les essais nucléaires français dans nos îles, nos océans et nos populations".



Rédaction web

"Frères et sœurs du fenua, et à l'extérieur du fenua, ia ora na. Que Dieu soit glorifié, parce qu'il nous a conduit tout au long de l'année 2018, et grâce à son amour, nous a permis de voir la nouvelle année 2019. Que Dieu soit glorifié pour sa parole, il nous a aidé tous les jours de notre vie à surmonter nos problèmes, à aller de l'avant en paix, et à faire la volonté de Dieu" annonce le pasteur Jean Teururai au début de ses vœux."Que Dieu soit glorifié pour les personnes qui font le bien avec le fruit de leur plantation, les poissons qu'ils ont pêchés, les animaux qu'ils ont nourris, les malades qu'ils ont guéris, les problèmes de certaines personnes qu'ils ont résolus, les bonnes paroles qu'ils ont transmis, les bonnes actions qu'ils ont faits poursuit-il. L'église protestante maohi exprime son amour envers les personnes âgées qui sont dans les familles et dans les centres qui en prennent soin; aux malades qui sont dans les familles et dans les hôpitaux; aux frères et aux sœurs qui sont dans les maisons d'arrêt, qui sont sans domicile fixe, qui sont sans emploi, et qui sont dans le besoin"."Aux hommes et femmes du fenua, aux jeunes garçons et filles, aux enfants, bonnes année. Aux dirigeants de notre fenua, de nos communes et des services administratifs, bonne gouvernance pour notre fenua, et bons projets pour notre population pour cette nouvelle année" souhaite le vice-président de l'église protestante maohi. "L'église encourage la communauté protestante du fenua et à l'extérieur du fenua, à vivre pleinement sa foi en Dieu et à manifester son dévouement pour les familles et pour l'église"."L'église protestante maohi veut exprimer aussi sa joie à tous ceux et toutes celles qui aiment notre fenua, à la communauté protestante, à la conférence des églises du Pacifique, à la fédération protestante de France, au conseil œcuménique des églises pour leur soutien à la décision prise par le synode de l'église d'envoyer ses représentants à l'ONU et au comité des droits de l'homme à Genève pour témoigner de la contamination radioactive causée par les essais nucléaires français dans nos îles, nos océans et nos populations" déclare le pasteur concernant les essais nucléaires à Moruroa. "Nous voulons nous abaisser devant Dieu pour lui demander son aide parce que nous n'avons aucun moyen de faire disparaître ce poison que notre fenua, nos populations et les générations futures vont subir".Enfin, il termine son discours sur une note d'amour : "Que Dieu fasse grandir en nous notre amour pour lui, qu'il fasse grandir en nous notre amour pour toute sa création et pour tout être humain. Que Dieu nous bénisse tous, tout au long de cette nouvelle année 2019. Ia ora na".