Vidéo - Morgane Yueng : Miss Dragon 2018 se prépare à Miss Chinese International

Le 29/01/2019 à 17:14

MISS - Sport, méditation ou encore 'ori tahiti... Morgane Yueng, Miss Dragon 2018, s’apprête à conquérir le titre de Miss Chinese international. Une aventure à l’initiative de la jeune femme qui se prépare à s’envoler le 17 février.



Rédaction web avec Sophie Guébel

La Miss est sereine et confiante à quelques semaines de l'élection, bien que la préparation de deux chorégraphies de 'ori tahiti donne un peu de mal à notre candidate qui est plus habituée à la danse moderne. Elle a d'ailleurs dansé avec les All in One . Pour ses chorégraphies de ori Tahiti, Morgane a donc fait appel à l’école de danse Heiragi.Pour cette élection, Morgane devra se montrer déterminée. Dès son arrivée à Hong Kong le 17 février, elle devra jongler entre les séances photos, les conférences de presse et autres événements promotionnels jusqu’au jour J, le 2 mars prochain.