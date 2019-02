Vidéo - Miss France grossophobe ? Vaimalama répond à la polémique

Le 01/02/2019 à 15:42

MISS - Invitée dans un live Facebook Pure People, Vaimalama Chaves a répondu aux rumeurs qui la suivent depuis son élection. On l'a accusée de discriminer les personnes grosses, en surpoids ou obèses.

Depuis le début de son règne, notre Miss France enchaîne les interviews. L'occasion pour Vaimalama de répondre à certaines rumeurs et de mettre les points sur les "i" sur certaines polémiques. Notamment concernant sa prise de poids lorsqu'elle était adolescente, et qu'elle pesait alors 84 kilos pour 1m78.C'est suite à un accident de vélo en 2012, où elle a eu une rupture du ligament croisé qu'elle a eu le déclic et a décidé de perdre du poids : "je ne pouvais plus trop bouger mais je continuais à manger tout ce que je voulais, et donc je voyais mon corps évoluer d'une manière que je n'aimais pas du tout. Et c'est là que j'ai décidé de faire changer les choses".

Et quant à ceux qui l'accusent d'être grossophobe, elle leur répond tout simplement : "Je trouve que ce n'est pas correct de la part des gens de penser que parce que j'étais plus mince je me voyais plus belle. Je me vois plus belle, c'est tout. Ce n'est pas forcément parce que je suis plus mince. Si je me vois mieux comme ça, je me sens mieux comme ça. C'est une question de perception et ça me regarde" .Quant à ses histories de prétendues relations amoureuses avec des footballeurs, elle répond que tout est bien-sûr faux et que cela la fait surtout sourire : "Franchement, il n'y a rien à découvrir sur moi. Je suis comme un livre ouvert (...) À Tahiti, on a dit que j'avais plusieurs mecs, que j'allais à droite à gauche... Alors qu'en France, c'est moins pire en fait, mais c'est parce que je connais moins de gens (...) Je trouve que la transparence, c'est vraiment important. S'ils ont des questions à me poser, ils me les posent et j'y réponds".