Vidéo - Miss France 2019 : L'arrivée surprise de Vaimalama aux "12 coups de midi"

Le 06/02/2019 à 11:30

TELEVISION - Vaimalama Chaves a fait une arrivée surprise sur le plateau de Jean-Luc Reichmann : "Les 12 coups de midi". Et elle est restée tout le long de l'émission et a même joué un morceau au ukulele. Un joli moment.

C'est une jolie surprise qu'a offert notre Miss France 2019 à Jean-Luc Reichmann et les téléspectateurs de l'émission "Les 12 coups de midi", un jeu diffusé sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision tous les jours à 11h55.À partir de 19 minutes d'émission, Vaimalama a débarqué à la surprise générale lors d'une question portant sur elle. Elle est également revenue sur son sacre et a même interprété la chanson "Summer Vibe" de Walk off the Earth au ukulele en charmant tout le public.La Miss s'est ensuite assise parmi le public et a assisté à toute l'émission, avant de se prêter au jeu de l'animatrice en posant une question aux candidats.