Vidéo - Miss Afrique 2019 : les cheveux de Miss Congo prennent feu en plein direct

Le 02/01/2019 à 11:42

MISS - Un couronnement qui aurait pu tourner au drame... Le 27 décembre dernier, lors de l'élection de Miss Afrique 2019, Dorcas Kasinde, la Miss Congo qui a remporté la couronne, a vu sa chevelure prendre feu en plein direct.





Si elle s'en est rendue compte au bout de quelques secondes et a tenté d'éteindre le feu avec sa main, les flammes sont revenues de plus belle sans qu'elle ne le réalise. Des spectateurs et les services de sécurité sont alors venus l'aider. Dorcas s'est ensuite jetée à terre, sortant du champ des caméras. Quelques instants après la sensation de joie à l'annonce des résultats, c'est une sensation de peur qui a parcouru Dorcas Kasinde, la nouvelle Miss Afrique 2019. Alors qu'elle était en train d'être couronnée, les cheveux de la Congolaise de 24 ans ont pris feu en plein direct. Les étincelles du feu d'artifice derrière elle ont été projetées sur sa perruque.Si elle s'en est rendue compte au bout de quelques secondes et a tenté d'éteindre le feu avec sa main, les flammes sont revenues de plus belle sans qu'elle ne le réalise. Des spectateurs et les services de sécurité sont alors venus l'aider. Dorcas s'est ensuite jetée à terre, sortant du champ des caméras.

Heureusement, plus de peur pour de mal pour la nouvelle Miss Afrique qui a été rapidement prise en charge par les médecins et ne souffre d'aucune brûlure. Elle a tenu à rassurer ses fans sur Instagram : "Merci de vous inquiéter de ma santé, en effet mes cheveux ont pris feu lors de mon couronnement mais grâce à Dieu je vais bien, on a pu éteindre le feu avant qu’il ne touche mon crâne".