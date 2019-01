Vidéo - Meurtre et échauffourées à l'île de Pâques

Le 29/01/2019 à 15:56

PACIFIQUE - Des violences ont éclaté ce mardi à Rapa Nui. La famille d'un homme qui a été tué a tenté de faire justice elle-même. Des bâtiments officiels ont été incendiés.





Rédaction web

De graves incidents ont été enregistrés ce mardi à l'île de Pâques, rapporte Ahora Noticias . Un homme, Alberto Araki, 34 ans, a été assassiné. L'auteur présumé a été interpellé mais les proches de la victime ont décidé de faire justice eux-mêmes. Le véhicule de police qui transportait l'accusé a été attaqué. Le bureau du procureur aurait ensuite été incendié ainsi que les bureau du registre civil et celui du notaire. Des images publiées sur les réseaux sociaux font état des violences.L'accusé est un homme de 51 ans. Il aurait poignardé la victime à mort ce lundi. Selon les premières informations, les deux parties entretiennent des conflits depuis des années à Rapa Nui. L'accusé a déjà un casier judiciaire pour vol avec violence et vol avec intimidation.Ces événements ont lieu à quelques jours de la célèbre Tapati, un festival qui démarre le 1er février à Rapa Nui et attire chaque année les touristes.