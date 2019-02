Vidéo - Les Polynésiens plus intéressés par les voyages dans les îles ou à l'étranger ?

Le 09/02/2019 à 11:10

ÉDITO DU JOURNAL - Avec la baisse des prix des voyages à l'international, notamment depuis l'arrivée de French Bee au fenua, de plus en plus de Polynésiens sont davantage intéressés par les séjours à l'étranger. Cependant, ils ne délaissent pas pour autant leurs îles...

Le salon du tourisme a démarré le 8 février et prendra fin ce dimanche 10 février. De nombreux packages y sont proposés et les Polynésiens sont donc toujours au rendez-vous pour profiter des offres. Mais avec la baisse des prix des voyages à l’international, nous vous avons demandé si vous étiez cependant toujours intéressés par les séjours dans les îles.



"Les billets d'avion pour les séjours dans les îles, c'est vrai que ce n'est pas donné. Et comme les prix ont baissé pour les vols à l'international, c'est plus avantageux au niveau du prix de partir à l'étranger" nous dit un jeune homme. "C'est sûr que c'est plus intéressant de partir à l'étranger car les prix sont très bas" renchérit une autre personne "Moi j'aime partir dans les îles car je suis originaire des Tuamotu et j'aime bien y retourner. Mais mes enfants sont plus attirés vers les pays extérieurs" déclare une femme. "C'est différent, car quand on va dans nos îles, c'est toujours agréable, avec nos plages, on lâche prise... Cela n'a rien à avoir quand on va à l'étranger" tempère une autre.





>>> Voir aussi : Vidéo - Tourisme : 2018 aura été une année "assez exceptionnelle"



En effet, le salon du tourisme attire chaque année toujours plus de locaux car les prix pratiqués sont des plus attractifs. Surtout concernant les packages : il est possible d'avoir jusqu’à 50% de réduction dans une pension de famille et jusqu'à 45% pour les hôtels. Et si lorsque l'on part à l’étranger le prix du billet est plus attractif, il ne comprend pas l’hébergement même si avec Internet et les nouveaux types de logements comme Aribnb, on peut aujourd'hui réduire son budget hébergement. Sur Internet, nombreux sont également ceux qui ont fait la comparaison entre le coût d"un billet à l’international et celui d'un vol inter îles. BarBu se demande par exemple pourquoi il est plus cher de se rendre dans nos îles plutôt qu'à l'étranger, et Lolie souhaiterait qu’il y ait plus de concurrence locale pour faire baisser les prix. En revanche, les internautes ont conscience que les vacances à l’étranger ne sont pas comparables à celles dans les îles : "avant d’aller chez les autres, il faut d'abord connaître chez nous" nous dit Nuihiti.En effet, le salon du tourisme attire chaque année toujours plus de locaux car les prix pratiqués sont des plus attractifs. Surtout concernant les packages : il est possible d'avoir jusqu’à 50% de réduction dans une pension de famille et jusqu'à 45% pour les hôtels. Et si lorsque l'on part à l’étranger le prix du billet est plus attractif, il ne comprend pas l’hébergement même si avec Internet et les nouveaux types de logements comme Aribnb, on peut aujourd'hui réduire son budget hébergement.

Partir à l'étranger ou dans les îles, ce n'est pas comparable