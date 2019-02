Vidéo - Le voyage sous l'eau en Polynésie de Guillaume Néry

Le 04/02/2019 à 17:42

PLONGÉE - "One breath around the world" est un court métrage à couper le souffle produit par le double champion du monde d’apnée Guillaume Néry. La vidéo est le résultat de huit mois de tournage à travers le monde.

Rédaction web

Les images sont époustouflantes : sans bouteilles à oxygène, ni palmes ou ceintures de plomb, l'apnéiste français Guillaume Néry a parcouru les plus beaux fonds marins du monde et a fait de ces rencontres inoubliables. Une performance esthétique mais aussi physique.L'île Maurice, le Mexique, la Finlande, les Philippines, le Japon, la France... mais aussi la Polynésie avec Fakarava et ses requins ou encore Moorea. Pendant plus de douze minutes, on voit Guillaume Néry évoluer sur mer comme sur terre. La vidéo qui a été publiée sur sa page Facebook vendredi dernier comptabilise déjà plus de 2,5 millions de vues. On retiendra surtout la scène des monolithes avec un groupe de cachalots en plein sommeil autour desquels déambule majestueusement Guillaume Néry.