Vidéo - Le "joyeux Noël" en musique des pompiers de l'aéroport de Faa'a

Le 24/12/2018 à 10:33

VŒUX - Les pompiers du SSLIA de l'aéroport de Faa'a ont partagé dimanche soir une vidéo dans laquelle ils souhaitent en musique un "joyeux Noël" à la population.

Vêtus de leur uniforme de travail, avec un bonnet de Noël sur la tête, les pompiers du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) de l'aéroport de Faa'a ont enregistré dans leur caserne un petit chant local de Noël, légèrement revisité dans ses paroles du début. Leur façon à eux de souhaiter à la population un "joyeux Noël" et une bonne année 2019.

La vidéo, postée sur Facebook dimanche soir, a déjà été vue plus de 15 000 fois.