Vidéo - Le Pays offre le 24 décembre à tous les fonctionnaires

Le 21/12/2018 à 14:55

NOËL - Edouard Fritch a décidé de récompenser le travail de l'administration cette année : le 24 décembre est offert à tous les fonctionnaires du territoire.





​Rédaction web (Interview Tauhiti Tauniua Mu San)

Le président a décidé d'offrir le 24 décembre à l'administration cette année. "Il n'y a pas eu beaucoup de jours chômés en 2018, (...) j'ai estimé que pour Noël, c'était vraiment le jour adéquat, que les mamans, les papas, devaient pouvoir consacrer cette journée à faire des courses pour la préparation de Noël et surtout être prêts pour aller à la nuit de Noël dans les temples, les églises", explique Edouard Fritch au micro de Tahiti Nui Télévision.Lundi, les administrations du Pays seront donc en stand-by "sauf les services où il y a des urgences" souligne le président. Avec le 11 mai , c'est le deuxième jour offert cette année par Edouard Fritch. Est-ce que cet élan de générosité ne va pas coûter cher au Pays ? "Bien sûr que ça a un coût. C'est la raison pour laquelle je suis très stricte là-dessus parce que lorsqu'on ne travaille pas, on est quand même payés dans l'administration."Mais Edouard Fritch "estime que cette année 2018 a été une très bonne année pour tout le monde. Aussi bien pour l'administration qui a bien travaillé, que pour les entreprises privées. Et je pense qu'il faut à un moment donné savoir récompenser."