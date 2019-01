Vidéo - Le Magic Circus of Samoa de retour à Raiatea

Le 17/01/2019 à 10:13

LOISIRS - Cela faisait 12 ans que le Magic Circus of Samoa n’était plus revenu à Raiatea. La troupe d’acrobates, de jongleurs et de contorsionnistes a remporté un tel succès qu’ils ont décidé de prolonger leur séjour sur l’île sacrée, pour le plus grand bonheur de ses habitants.





"J'ai pleuré, je n'avais jamais vu ça ! C'est magnifique. Mauruuru Samoa !" déclare une jeune femme présente au spectacle. Les avis sont unanimes : le spectacle est grandiose. Après Moorea et Huahine, le Magic Circus of Samoa fait un carton depuis son arrivée à Raiatea. En effet, même après 12 ans d'absence, le spectacle a toujours autant de succès. Entre les jeux de jonglages, les numéros de haute-voltige et les tours de magie ou encore les démonstrations de contorsion, le public est sous le charme."J'ai pleuré, je n'avais jamais vu ça ! C'est magnifique. Mauruuru Samoa !" déclare une jeune femme présente au spectacle. Les avis sont unanimes : le spectacle est grandiose.

Le Magic Circus of Samoa est le seul cirque du Pacifique Sud