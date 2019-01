Vidéo - Laboratoire d'ice à Tautira : la mère de l'un des suspects témoigne

Le 21/01/2019 à 15:18

DROGUES - Un couple de trentenaires a été arrêté en plein délit de fabrication d'ice dans un laboratoire, samedi soir, sur la commune de Tautira à la Presqu'île. Pour leurs proches, c’est la stupéfaction.

Samedi vers 19h30, des gendarmes cagoulés ont investi une petite habitation en bord de mer à Tautira. Dans un cabanon, en bout de terrain, ils ont interpellé un couple en flagrant délit de fabrication d’ice. Sur place, les enquêteurs ont également mis au jour tout l’attirail du petit chimiste. Gants en latex et surtout divers produits toxiques qui entrent dans la composition de la méthamphétamine. Puis les militaires ont perquisitionné une seconde habitation, cette fois dans le village : celle du couple de trentenaires. Aux premières loges, leur voisine a tout vu. Selon elle, ses voisins qu’elle décrit comme aimables, n’attiraient pas particulièrement l’attention.Mais la mère de la trentenaire arrêtée se posait, elle, des questions depuis quelque temps : "Je me doutait qu'il se passait quelque chose de mal, mais je ne savais pas que c'était à ce point...". Si l’arrestation de sa fille et de son gendre la bouleverse, elle estime qu’il est normal qu’ils rendent des comptes à la justice : "C'est vraiment choquant. C'est détestable de faire un laboratoire à Tahiti. Je n'arrive pas à le comprendre, même si c'est ma fille. Je n'arrive pas à l'accepter. Je comprends que la justice intervienne".