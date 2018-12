Vidéo - La sage-femme qui a mis Vaimalama au monde, très émue à l'arrivée de la Miss

Le 21/12/2018 à 11:03

ÉVÉNEMENT - Jeudi soir à l'aéroport, une fan un peu spéciale se trouvait dans la foule présente pour accueillir Vaimalama Chaves. "Je suis la première à l'avoir touchée", témoigne Maeva. Et pour cause : elle est la sage-femme qui a mis Miss France au monde. Interview :

Il y avait foule jeudi soir à l'aéroport de Tahiti Faa'a pour accueillir la nouvelle Miss France. Beaucoup de fans, de la famille, des amis... Mais pas seulement. Dans l'assistance, Maeva, sage-femme, a un lien particulier avec Vaimalama Chaves. "Je suis la sage-femme qui l'a mise au monde", confie-t-elle au micro de Tahiti Nui Télévision.



Pour elle, voir ce bébé aujourd'hui devenue la plus belle femme de France, c'est une fierté. Déjà petite "c'était un très joli bébé. Et puis j'ai été chez son grand-père Thaddée. J'étais invitée pour ses 1 an. Elle avait vraiment de très jolis yeux déjà. (...) Je suis ravie qu'elle ait gagné. Elle le méritait."