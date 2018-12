Vidéo - La madone de corail de Nuku Hiva vue du ciel

Le 20/12/2018 à 15:21

MARQUISES - Une superbe vidéo de Miti Prod montre l'île de Nuku Hiva vue du ciel. Des images splendides où l'on découvre un banc de raies manta et une Madone de corail érigée en haut d'un rocher à Hatiheu.

Rédaction web

Lors d'un déplacement à Nuku Hiva, Hugo Boutheon de Miti Prod a rencontré une mamie de la vallée de Hatiheu qui lui a confié que son rêve était de voir la statue d’une Madone d’environ 2 mètres de haut qui avait été érigée en haut d’un rocher du village à la fin du 19e siècle.Le jeune homme a alors décidé d'envoyer son drone dans le ciel de Nuku Hiva afin de capturer des images de cette Madone faite d’arbre à pain, de chaux et de corail blanc. Le drone a également enregistré des images impressionnantes des vallées de l'île.La mamie a enfin donc pu réaliser son rêve et découvrir avec beaucoup d'émotion la Madone et son île comme elle ne l'avait encore jamais vue.