Vidéo - La communauté chinoise fête le double cinq

Le 09/06/2019 à 14:10

FESTIVITES - C’est devenu un événement incontournable dans le programme des festivités annuelles de la communauté chinoise. La fête du Tsoung, gâteaux de riz gluant traditionnel, s’est tenue samedi pour la troisième année consécutive dans les jardins du parc Paofai. L’occasion pour l’association Si ni Tong de partager sa culture dans une ambiance conviviale et de faire découvrir les courses de Dragon Boat.

Rédaction Web avec Jeanne Tinorua

Une matinée dans la joie et la bonne humeur, quoi de mieux pour partager son amour pour sa culture. Et si en Polynésie, la fête du double 5, c’est-à-dire le 5jour du 5mois n’est célébrée que tout récemment, cette tradition est perpétuée en Asie depuis plus de 2 000 ans."Cette fête est célébrée dans le monde entier par la communauté chinoise. On perpétue une activité culturelle et traditionnelle, en mémoire d'un poète disparu. Cela fait 2 000 ans que la course de Dragon Boat existe. Aujourd'hui nous en avons quatre qui vont s'affronter lors de la course." nous explique Cynthia Chin Fo, présidente de l'association Si Ni TongEt la star du jour, c’est ce fameux gâteau de riz gluant, le Tsoung, qui tire son origine de l’histoire d’un poète qui s’est offert à des poissons carnivores. Facile à déguster, sa préparation nécessite toutefois de nombreuses heures de travail. "C'est du riz gluant, trempé toute la nuit dans un liquide préparé avec des feuilles de goyavier. Après on rajoute du porc, des haricots et des chevrettes et c'est cuit durant huit heures." nous confie Maryline Chand de l'association Vahine Porinetia.Une journée festive offerte au public qui n’a pas hésité à se mouiller pour les initiations au Dragon Boat particulièrement apprécié par les jeunes.