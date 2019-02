Vidéo - La bijouterie d'art polynésien à l'honneur à la mairie de Papeete

Le 10/02/2019 à 10:40

ARTISANAT - La bijouterie d’art traditionnel s’expose à la mairie de Papeete jusqu’au 14 février. Une dizaine de créateurs y font étalage de leur talent avec des pièces uniques taillées dans de la nacre, du coquillage ou du bois. Parures, colliers, boucles d’oreilles ou encore bracelets, les visiteurs ont l’embarras du choix.

Ramely Buchin, vous êtes secrétaire de l’association "artisanat d’art" présidée par mama Fauura, que pensez-vous des pièces présentées depuis hier ?

"Comme chaque année, les artisans redoublent d'énergie et nous font vraiment voyager. Ils nous présentent des pièces uniques, qui sortent de l'ordinaire. Il y a quand même une petite sélection qui se fait. Ce n'est pas tout le monde qui peut participer à ce salon. Parce qu'on essaie de mettre en avant les produits locaux, avant d'avoir que de l'argent ou de l'or par exemple. Il y a des critères de sélection et cela nous permet de toujours pouvoir élever le niveau."



C'est la 19e édition de ce salon déjà. Combien d’artisans sont affiliés à l’association aujourd'hui ?

"Cette année, nous sommes 13 artisans-exposants. Les années précédentes, nous étions un peu plus nombreux. Cela dépend aussi de la disponibilité des artisans."



Quels sont les critères pour ceux qui souhaitent intégrer l'association ?

"En règle générale, pour la bijouterie d'art, nous mettons en place un concours avec un défilé. Cette année, nous avons décidé avec le bureau de remettre ça tous les deux ans, de manière justement, à pouvoir laisser le temps aux artisans de créer. Faire des bijoux, c'est facile, entre guillemets, pour un artisan, ça va, maintenant, ils sont rodés. Faire des bijoux qui sortent de l'ordinaire, juste pour une collection bien spécifique, pour ce concours, c'est quelque chose de plus difficile. (...) Les artisans que nous avons ne sont pas seulement des artisans, ce sont aussi des artistes, donc l'inspiration ne vient pas comme ça, de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. C'est beaucoup de temps, de travail, de réflexion... Donc nous avons décidé cette année de leur donner la possibilité de se poser une année sur deux de manière à présenter beaucoup plus de choses l'année prochaine."



