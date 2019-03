Vidéo - La Polynésie marche pour le climat

Le 16/03/2019 à 16:54

ENVIRONNEMENT - Ils étaient 111 à Raiatea et environ 200 à Tahiti à avoir répondu au mouvement citoyen "Marche pour le climat". En famille ou entres amis, chacun a montré à sa manière son inquiétude face aux problèmes climatiques.

Rédaction Web avec Jessica Doucet et Tauhiti Tauniua Mu San

A Raiatea, Tous étaient unanimes: c'est maintenant qu'il faut réagir. "On est sensibilisé, et on veut faire entendre notre voix pour essayer de trouver des alternatives et faire en sorte que le climat ne se réchauffe pas trop." explique Myriam Laskar du collectif citoyen. "On ne veut pas faire peur au gens, ce n'est pas du scepticisme. On est pas là pour dire on va tous mourir, on est là pour dire qu'nesemble c'est possible, notamment grâce à la jeunesse qui nous a montré la voie hier. C'est maintenant qu'il faut agir."Munis de pancartes, les manifestants ont marché sur un kilomètre parsemé de déchets révélant l'incivilité de certains. "On est une dizaine à avoir ramassé des détritus sur le parcours, on a déjà récolté pas mal de sac."A Tahiti aussi, une manifestation s'est tenue, celle-ci a rassemblé environ 200 personnes. Le cortège est partie de la place Tarahoi direction le stade Willy Bambrige retour sur Tarahoi par le Parc Paofai où une chaîne humaine avec le mot SOS a été prise en photo. Scouts de France, lycéens, associations ou particuliers, ils ont défilés, en reprenant le slogan « Plus chaud que le climat ».Ces personnes sont prêtes à faire des efforts pour protéger la planète et veulent le faire savoir aux pouvoirs publics. Sous l'impulsion du collectif "Nana Sac Plastique", un manifeste a été mis en place pour récolter des propositions ou poser des questions aux élus en matière d'environnement.