Vidéo - Joachim Garraud, prêt à enflammer le fenua vendredi soir

Le 30/01/2019 à 10:08

MUSIQUE - Joachim Garraud, l’un des DJ les plus populaires au monde qui a composé des tubes pour Beyoncé, David Guetta, Bob Sinclar, ou encore Jean-Michel Jarre, sera bientôt de retour en Polynésie. Quelques jours avant son arrivée, notre correspondant Ramzy Malouki l’a rencontré à Los Angeles.

Globe-trotter, abonnés aux lignes internationales.... il fait danser des millions de fans à travers la planète. Pourtant, c’est en Polynésie que Joachim Garraud , l’un des meilleurs DJ au monde, se sent le plus, chez lui : "Lors de mon premier voyage à Tahiti, j'ai rencontré des gens exceptionnels, et j'ai retrouvé une partie de ma famille. Ma grand-mère a habité Bora Bora, et j'ai donc retrouvé pas mal de cousins".Et si on connait Joachim le showman, on ne connaît pas forcément le Joachim producteur. En 30 ans de carrière, Garraud a composé la majorité des tubes de David Guetta, collaboré avec Jean-Michel Jarre ou encore Bob Sinclar . Sa touche très particulière et son approche originale de la musique électro ont depuis séduit les labels américains. Il y a 6 ans, Joachim a d'ailleurs décidé d’installer son studio à Los Angeles : "J'avais la chance et l'opportunité de travailler avec des artistes comme Will.i.am et qui habitent à Los Angeles, et c'était plus pratique d'être au même endroit qu'eux. C'était aussi l'occasion pour moi de faire un pas vers l'Asie et vers la Polynésie, puisque je ne suis désormais plus qu'à 8 heures de vol de Tahiti".