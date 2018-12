Vidéo - Jérémy, passionné par les chevaux et chasseur de cochons à Hiva Oa

Le 26/12/2018 à 15:28

PORTRAIT - Direction Hiva Oa pour rencontrer un chasseur de cochons qui vit de la nature qui l'entoure. Jérémy est un de ces jeunes Marquisiens élevé pour survivre dans les vallées les plus reculées de Hiva Oa.

Jérémy Kehuehitu est un passionné. Dès qu'il a un moment, le trentenaire part en montagne avec sa monture et son fusil afin de traquer le cochon sauvage dans les vallées inhabitées de Hiva Oa. Des vallées qu'il connait comme sa poche. Chez Jérémy, les trophées de chasses sont innombrables, certains sont des mâchoires de cochons de 100 kilos.



"J'ai grandi comme ça, la chasse, c'est nous, c'est à cheval" explique le jeune homme qui sait tout faire et peut s'adapter à toutes les situations. La nature est son terrain de jeu depuis son enfance : "Aux Marquises, c'est ça la vie. La culture de la terre, de l'océan... La nuit, je pêche, et le matin, je travaille avec les chevaux. Comme il y a trop de sculpteurs, j'ai préféré travailler avec les animaux".