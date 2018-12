Vidéo - Jairus Guilloux ou un plaidoyer pour la prudence sur les routes

Le 15/12/2018 à 17:57

SECURITE ROUTIERE - Jairus Guilloux 41 ans est un champion de moto-cross bien connu en Polynésie. Il se remet d’un très grave accident qu’il a eu en pratiquant sa passion aux USA, il y a quelques mois. Mais c’est d'un accident de la route, qui a failli lui coûté la vie quand il avait seize ans, dont il témoigne dans un clip pour la sécurité routière. Un clip financé par le Pays et l’Etat qui sera diffusé sur TNTV à partir de lundi.

Rédaction web

Aujourd’hui, alors que la Polynésie enregistre pour l’année 2018, plus d’une trentaine de morts sur les routes, Jaïrus Guilloux tient à sensibiliser les Polynésiens sur les dangers de la route à travers un clip pour la sécurité routière. Un clip financé par le Pays et l’Etat qui sera diffusé sur TNTV à partir de lundi.Jairus Guilloux porte les stigmates de son accident. Il se meut à l’aide d’une béquille. Il s’installe sur une chaise face caméra, le ton est grave. « J’ai envie de sensibiliser les Polynésiens, car il y a beaucoup d’accidents sur les routes en ce moment. Et c’est pour cela que je suis là.»L’homme témoigne de l’accident de la route qu’il a eu alors qu’il avait seize ans. Fracture du fémur, de la jambe, amputation de trois orteils de son pied gauche, côtes cassées, hémorragie interne, autant de blessures qui font de lui un miraculé. « Normalement je ne devrais pas être devant vous en train de vous parler. »Un témoignage fort avec des images et des paroles qui donneront à réfléchir ceux qui pilotent des deux roues, en pensant que la route leur appartient.