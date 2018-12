Vidéo - Invitée dans "Quotidien", Vaimalama revient sur son passé de "grosse"

Le 17/12/2018 à 12:11

MISS FRANCE - Notre Miss Tahiti devenue Miss France enchaîne les interviews depuis son couronnement de samedi 15 décembre. Invitée sur le plateau de "Quotidien", l'émission présentée par Yann Barthès, Vaimalama Chaves a évoqué les années où elle était "grosse" et a également chanté en tahitien.



Elle a raconté eu avoir une apparence négligée dans le passé : "J'avais de gros shorts de surfs, je portais des tricots que l'on donnait dans les magasins de bricolage, je ne peignais pas mes cheveux... J'allais à l'école avec ma tête du réveil". Elle a confié avoir eu une révélation en terminale, en cours de physique, lorsqu'on lui a raconté l'histoire des 'trois passoires' : "en entendant cette histoire, j'ai compris qu'on n'était pas obligé de juger les gens. Et en intégrant cette dimension-là à ma vie, je me suis sentie moins jugée moi-même et c'est comme ça que j'ai commencé à m'accepter et à aller de l'avant".



Miss France 2019 devrait arriver cette semaine à Tahiti, où les Polynésiens l'attendent avec impatience.



En effet, invitée sur le plateau de Yann Barthès dans l'émission "Quotidien" diffusée sur TMC, Vaimalama a repris "Pahoho" de Te ava Piti et a bluffé invités et public. Elle a aussi partagé ses morceaux de musique favoris et est revenue sur son surpoids lorsqu'elle était adolescente.