Vidéo - Inaugurations d'un fare d'artisanat et d'une bibliothèque à Rapa

Le 18/01/2019 à 11:06

RAPA - Pour la première fois de son histoire, Rapa s'est dotée d’un centre artisanal et d’une bibliothèque : des outils qui devraient permettre un meilleur développement économique et culturel de l'île.

Rapa qui consacre beaucoup d’énergie dans la réussite scolaire de ses enfants, s’est aussi dotée d’une bibliothèque. Un investissement qui peu paraître anodin en comparaison avec Tahiti. Et pourtant, c’est toute une population qui en tirera les bénéfices. "Nous avons plus de 2 000 ouvrages. Et bientôt, la bibliothèque sera ouverte au public, au moins aux parents d'élèves. Comme ça, les enfants pourront lire à la maison" déclare Christiane Watanabe, directrice de l’école maternelle et primaire de Tevi’i.Malgré son isolement, Rapa dispose donc désormais d’équipements que pourraient lui envier d’autres îles, tels qu’un centre de secours, une salle omnisports et même une unité de stockage sécurisée de carburant. Le conseil municipal a d’ailleurs fait part au gouvernement de ses aspirations en terme d’autonomie énergétique.