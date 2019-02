Vidéo - Ils surfent durant le vortex polaire

Le 08/02/2019 à 15:15

SURF - Le nord-est des États-Unis est frappé depuis mardi par une vague de froid extrême, liée à la descente du vortex polaire. Et malgré les températures ressenties avoisinant les -50° degrés celsius dans certains États, cela n'a pas refroidi certains surfeurs d'aller rider des vagues gelées.

Depuis mardi, un froid polaire s'est abattu aux États-Unis avec des vents venus de l'Arctique et des températures ressenties jusqu'à -53°. Ce phénomène climatique appelé vortex polaire est rare et concerne principalement l'Amérique du Nord et la Sibérie.

Mais également des images d'une session de surf des plus impressionnantes. Daniel Schetter -surnommé Surfer Dan- a décidé d'affronter le vortex polaire avec son ami Allen Finau. Ils sont donc allés rider quelques vagues au lac Superior à Marquette dans le Michigan. La température avoisinait les -34°. Le photographe Devain Hains qui était là pour capturer ces moments glacés du surfeur à la barbe gelée armé de son trident tel un Aquaman des neiges.

"La plupart du temps, c'est quand il fait très froid qu'on a les meilleures vagues. Ce qui veut dire qu'on peut les attendre pendant des mois" a expliqué le photographe au site Wtol . Surfer Dan également confié ne pas s'être senti en danger un seul instant, étant habitué à surfer dans ces conditions depuis plus de 25 ans.