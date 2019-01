Vidéo - Il saute de l’un des plus gros paquebots au monde dans une eau infestée de requins

Le 22/01/2019 à 18:06

INSOLITE - Un Américain de 27 ans a été banni à vie des croisières de la compagnie Royal Carribean après avoir sauté du 11e étage du Symphony of the Seas, le plus gros navire de croisière jamais construit, lors d’une escale à Nassau, aux Bahamas, début janvier, dans une eau infestée de requins. Sorti indemne, il explique son geste dans une vidéo publiée dimanche dernier sur sa chaîne YouTube.

Rédaction web

"C’était un vendredi matin, je venais juste de me réveiller. On venait d’arriver à Nassau, aux Bahamas, et je voyais que sur mon balcon, mes amis prenaient des photos de l’île. Je les ai rejoints et leur ai dit : 'Hey ! Et si je sautais du bateau maintenant ?' Tout le monde a commencé à s’exciter et à me dire que je devrais le faire, et j’ai sauté du bateau."Voici comment Nick Naydev, un Américain de 27 ans, explique pourquoi il a sauté du 11e étage du Symphony of the Seas, le plus gros navire de croisière jamais construit, le 11 janvier dernier lors de leur escale aux Bahamas. Une explication qu'il livre dans une vidéo postée dimanche dernier sur sa toute nouvelle chaîne YouTube.Ce saut d'une hauteur estimée à 36 mètres qui, côté physique, lui a simplement causé quelques douleurs au coccyx et à la nuque, lui a valu d'être banni à vie des croisières de la compagnie Royal Carribean. Mais cela ne semble pas émouvoir le jeune homme."Au moment où j'ai voulu sauter du paquebot, poursuit-il dans son récit filmé, j’ai vu un petit bateau qui passait à côté et je me suis dit que si je sautais maintenant, il passerait me récupérer. Et c’est ce qui s’est passé. Le bateau m’a récupéré et m’a conduit au dock, où une dizaine de personnes m’attendaient."Le personnel du paquebot le conduit alors dans une pièce pour l'interroger. "Au début, ils pensaient que j’avais sauté pour me suicider, ce qui m’a étonné, parce que ce n’était pas du tout le cas. Après l’interrogatoire, ils m’ont demandé de faire mes valises et de quitter le navire dans la minute. Mes amis aussi ont été virés du bateau, alors qu’ils n’avaient rien fait."Nick a ensuite été escorté puis entendu par la police locale. "Mais heureusement pour moi, ils ont trouvé la situation amusante. Ils ont rigolé quand ils ont vu la vidéo et n’ont retenu aucune charge contre moi."Une fois libéré, ses amis et lui ont profité de leur dernière nuit aux Bahamas pour aller boire quelques verres. "On a parlé avec des locaux qui m'ont confié que personne ne nage là où j’ai sauté parce que quand les paquebots arrivent, c’est là qu’ils larguent leur nourriture, et donc l’eau est infestée de requins. Je suis vraiment chanceux d’être vivant."