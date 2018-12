Vidéo - En interview, Vaimalama parle coco et bonbons chinois, et chante du Bruno Mars

Le 19/12/2018 à 14:36

MISS FRANCE - Jeudi soir, Miss France 2019 arrivera à Tahiti pour célébrer sa victoire avec tous les Polynésiens. En interview pour un magazine français, Vaimalama a confié avoir hâte de rentrer pour retrouver ses grands-parents et manger des bonbons chinois.

Depuis son sacre, notre Miss Tahiti devenue Miss France ne cesse d'enchaîner les interviews et multiplie les passages télé et radio où elle semble à chaque fois très à l'aise, séduit par son charme et son humour, et fascine le public. Dans quelques heures, Vaimalama quittera Paris et s'envolera pour rentrer célébrer sa victoire au fenua. Son arrivée est prévue ce jeudi soir à l'aéroport de Faa'a, et ce samedi, une parade organisée avenue Pouvanaa a Oopa permettra de l'admirer sur un char fleuri où elle sera suivie de ses dauphines et des Miss Tahiti précédentes, et où elle sera entourée des Mister Tahiti. Invitée à la radio où elle a chanté en portugais accompagnée d'une guitare, invitée à la télévision où elle a chanté en français et en tahitien , pour un Facebook Live organisé par le magazine Gala ce mercredi, Vaimalama a choisi cette fois de chanter en anglais accompagnée d'un ukulélé. Elle a repris "Billionaire"de Bruno Mars.

Rédaction web

Durant l'interview qui a duré un peu plus de 18 minutes, Vaimalama est revenue sur son élection, a parlé de son nouvel appartement parisien qu'elle aimerait bien décorer et de sa célébrité montante avec ses plus de 500 000 abonnés sur Instagram : "Pour le moment ça va, je suis allée faire mes courses au supermarché et personne ne m'a reconnue". Elle a même donné une petite astuce pour éviter de se laisser trop tenter par les petits fours durant les nombreux cocktails où elle doit être présente : "il faut boire beaucoup d'eau. Non seulement, cela remplit le ventre, mais en plus et cela fait aller aux toilettes donc ça permet de passer moins de temps au buffet".Elle a également confié avoir hâte de rentrer à Tahiti pour retrouver ses grands-parents qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs semaines, elle a parlé de gastronomie polynésienne, et en a profité pour donner une petite leçon aux Français : "on dit un coco et une noix de coco ! C'est difficile quand on est à Tahiti et qu'on entend 'la coco', cela fait mal au cœur".Et si vous voulez faire plaisir à notre Miss, apportez-lui demain soir des bonbons chinois : "j'en ai envie en ce moment !".