Vidéo – Edouard Fritch : "C’est ensemble que nous continuerons à préserver nos familles"

Le 29/12/2018 à 10:13

VŒUX – Le président du Pays Edouard Fritch, dans ses vœux à la population, a abordé les problèmes liés à la consommation excessive d’alcool et de drogue, mais aussi au surpoids et au diabète, en émettant le souhait de relever "ensemble" les défis à venir.

"Mes chers amis, merci de nous avoir renouvelé votre confiance pour la destinée de notre pays avec l’équipe que j’ai l’honneur de conduire. Merci aussi de nous avoir offert ce préalable que représente la stabilité politique, indispensable et nécessaire pour inscrire notre développement dans la durée. Il nous appartient maintenant de réaliser les engagements pris devant vous afin de ne pas trahir votre confiance.



Les finances assainies, nous sommes à nouveau sur le chemin de la croissance et notre économie recrée de l’emploi. Ce constat du présent me permet d’être confiant en l’avenir de notre fenua.



Nous sommes en effet à l’aube d’une nouvelle année avec son lot de surprises de toutes sortes, de bonnes comme de moins bonnes. La vie est ainsi faite.

Bien que les défis à relever soient encore nombreux, c’est avec le cœur plein d’espérance que je l’aborde, parce que des années durant, nous avons ensemble réussi à poser des fondements solides de notre présent. Ensemble, nous avons déjà réussi à relever les défis qui s’imposaient à nous. En 2019, d’autres nous attendent.



Nous sommes trop souvent les témoins de drames familiaux, de morts sur la route en raison de la consommation d’alcool ou de drogue. Ce sont de véritables fléaux. Le surpoids, le diabète et leurs graves conséquences sanitaires sont un autre fléau.



Nous renforcerons nos campagnes de prévention, mais mon devoir en tant que responsable politique est de protéger tous les Polynésiens. Ce peuple qui est mien et que j’aime de tous les dangers et menaces, d’où qu’ils viennent.



Si j’ose évoquer ces quelques préoccupations, c’est parce que je pense à nos familles. Je pense à notre jeunesse et à l’avenir de notre pays. Alors ensemble, préservons notre santé et c’est ensemble que nous continuerons à préserver nos familles. C’est ensemble que nous pourrons garder nos valeurs, nos valeurs polynésiennes et chrétiennes.



Mes chers amis, je m’adresse à vous aussi en tant que père de famille. Soucieux de l’avenir de nos enfants, à nos parents j’adresse une prière. Puissions-nous cesser de considérer nos enfants en agneaux de Dieu qui emportent tous les péchés du monde. Oui, l’éducation de nos enfants relève de notre responsabilité. En tout premier lieu le respect de nos enfants envers autrui dépend de l’éducation que nous leur prodiguons au quotidien. Ne l’oublions pas, nos enfants sont à notre image.



Mes chers amis, j’aime ce pays tout autant que vous. J’aime ce peuple qui m’a tant donné. J’aime sa nature et sa culture qui m’ont appris que le respect d’autrui, l’humilité, le sens de la solidarité et du partage ne sont pas de vains mots. Avec un peuple tel que vous, on ne peut qu’être confiant en l’avenir.



Alors je vous souhaite, chers amis, une nouvelle année pleine de réussite, une nouvelle année porteuse de tous les espoirs, une nouvelle année meilleure pour ceux surtout qui peinent encore à s’épanouir. Bonne année à tous et que Dieu vous bénisse."