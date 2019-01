Vidéo - Devenir son propre patron : le portrait de Tiana Valencourt

Le 28/01/2019 à 15:50

ENTREPRENEURIAT - Le Forum "Mon patron c'est moi" permettra à ceux qui le souhaite de trouver des réponses quant aux démarches, formations, aides pour entreprendre. Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la création d'entreprise en Polynésie. A l'image de Tiana Valencourt que nous avons rencontrée :

La 7e édition du forum de la micro entreprise : "Mon Patron, c’est moi !" aura lieu les 12 et 13 février à l'assemblée de la Polynésie.

L'événement s'adresse aux demandeurs d'emploi, porteurs de projets, et aux jeunes entrepreneurs. L'objectif : impulser de manière concrète la création d’activités et d’entreprises individuelles et familiales.

Pendant deux jours et en un seul et même lieu, il sera possible de s’informer sur les démarches, les formations, les dispositifs d’aide et d’accompagnement et les solutions de financements existants pour la création d’entreprises.



Au fenua, ils sont de plus en plus nombreux à sauter le pas. Selon l'institut de la statistique, les créations d'entreprises ont fait un bon de 129% en décembre 2018.



> "J'ai voulu faire quelque chose de mes mains"

En vidéo, l'interview de Tiana Valencourt, créatrice de Maison Valencourt





Tiana Valencourt a monté sa propre entreprise de création de bijoux il y a déjà 3 ans. "J'ai toujours voulu faire quelque chose de mes mains, être vraiment créatrice. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait, je voulais faire des bijoux fins et je me suis lancée dans les bijoux avec des keshis principalement. Je voulais créer des bijoux pour moi d'abord et au fur et à mesure ça s'est transformé en petit business."



La jeune femme de 29 ans a fait ses études et travaillé en métropole. A son retour en Polynésie où elle a grandi, elle ne trouve pas de travail dans sa branche. Elle décide donc de se lancer dans la création de bijoux : "C'est un grand pas à sauter de se dire qu'on va être son propre patron" Tiana ne vie pas encore complètement de ses créations, mais son entreprise grandit un peu plus chaque année. "J'ai un autre travail à côté. Ça me permet d'investir dans cette entreprise. Je n'ai pas encore fait de prêt. Je me débrouille comme ça et j'ai la chance d'avoir un autre travail."





> De l'organisation et de la rigueur





Être son propre patron à des avantages incontestables : "on travaille à notre rythme, on décide du sort de notre entreprise, de comment on va gérer notre journée, notre temps et de comment on va développer notre entreprise."

Mais il y a aussi des inconvénients : "ça peut être onéreux, et on doute souvent, on se remet beaucoup en question même si ça, ça peut aussi être un avantage."



Pour ceux qui souhaitent se lancer, le rendez-vous est donné les 12 et 13 février à l'assemblée de la Polynésie.



Pour elle, deux qualités sont indispensables à la création d'entreprises : "De l'organisation parce qu'on gère notre emploi du temps seul. Et de la rigueur... Souvent mes amis vont à la plage, sortent et moi je suis là, je travaille. Je pense que ce sont les deux plus grandes qualités. Il faut être aussi multi-casquettes."

