Vidéo - Des rencontres périscolaires pour apprendre à vivre ensemble

Le 24/01/2019 à 09:29

EDUCATION - Près d’une centaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans et issus de quartiers prioritaires ont participé aux rencontres périscolaires organisées par la ville de Papeete. Le but : mettre en avant les valeurs de respect mais aussi favoriser la cohésion entre les quartiers.

Rédaction web avec Jeanne Tinorua Tehuritaua

Ce mercredi à l'occasion des rencontres périscolaires, près d’une centaine d’enfants ont participé à un jeu intitulé "Le pacte de Paix".Vivre en harmonie dans le respect des uns et des autres… C’était le défi des présidentes des différentes Nations du Royaume de Papeete : Taunoa, Pina’i, Mama’o, Temauri ou encore Tipaerui… Des règles de vie à inculquer à des citoyens dont l’attention nécessite une constante sollicitation… "On doit relever le défi de retrouver le pacte de paix qui a été caché par nous les présidents. On a voté les règles de vie à respecter. Maintenant, les enfants doivent partir à la recherche des symboles justement pour découvrir le pacte de paix, explique Gladys Tupana animatrice périscolaire. Bien évidemment, au début ce n'est pas facile, mais au fur et à mesure des séances, ils se rendent compte qu'il vaut mieux respecter les règles de vie pour vivre en harmonie et se respecter les uns les autres."Cette initiative permet un moment de partage et d'échanges entre des jeunes qui parfois sont livrés à eux-mêmes dans leurs quartiers. "Ça leur permet de ne pas rester à la maison, de ne pas rester dans les quartiers à jouer avec tous les dangers qu'il y a. Ça leur permet de participer à des activités ludiques. Tout ce qui est proposé pour les enfants tend vers la réussite éducative", affirme Heidy Tuania, référente de quartierEn place depuis 2007, le PEL, le Projet éducatif local encadre chaque année plus de 1000 enfants issus des quartiers prioritaires de Papeete.