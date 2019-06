Vidéo - Dernières répétitions avant la Tahiti Fashion Week

Le 10/06/2019 à 15:17

MODE - La Tahiti Fashion Week se tiendra les 12 et 13 juin dans les jardins de l’assemblée et le 14 au Tahiti Ia Ora Beach Resort. 14 jeunes filles ont été sélectionnées pour mettre en valeur les tenues des créateurs et stylistes. Cela fait un mois que ces mannequins en herbe s’entrainent.